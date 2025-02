Lazio-Udinese: tutte le info sulla vendita dei biglietti

La Lazio a partire dalla gara contro il Venezia, terminata 0-0, ha iniziato il suo ciclo di quattro trasferte consecutive (vs Inter, vs Milan, vs Viktoria Plzen) e tornerà a giocare tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma solo lunedì 10 marzo alle 20:45 contro l'Udinese.

Attraverso un comunicato sul proprio sito la Lazio ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi per la gara contro l'Udinese.

Fraioli

Il comunicato sui biglietti per Lazio-Udinese