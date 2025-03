Lazio: il valore della rosa biancoceleste, ecco il dato di Transfermarkt.it

La sosta per la Nations League sta per terminare e il 31 marzo la rosa biancoceleste dovrà riscendere in campo per affrontare il Torino e lottare per portarsi a casa i 3 punti, con la speranza di riprendersi il posto nella classifica di Serie A. Il mese di aprile non sarà facile da gestire per il club guidato dal mister Marco Baroni, infatti, la squadra dovrà combattere sia in campionato che in Europa League. Il 6 aprile é in programma il match di ritorno contro l'Atalanta, 3a in classifica, mentre il 13 aprile alle ore 20:45 si disputerà il match tra Lazio e Roma, solo a 2 punti di distacco dai biancocelesti. Gli impegni non sono finiti per la squadra, infatti, il 21 e il 27 aprile la rosa scenderà in campo per affrontare il Genoa e il Parma. In Europa League, invece, il 13 e il 17 aprile il club biancoceleste dovrà vedersela con il Bodoe/Glimt e lottare per tentare di proseguire il suo cammino nella competizione europea. Sono molti gli impegni in arrivo per la rosa di Baroni, la quale è stata valutata da Transfermarkt.it sui social.

Fraioli

Il post di Transfermarkt sui social

Il valore della rosa biancoceleste

Come riporta Transfermarkt.it, l'unico valore ad essere sceso é quello di Ivan Provedel, infatti, al momento il portiere è valutato 14 milioni, mentre Mandas è salito a 5 milioni. In difesa è Gila ad avere un valore maggiore, vale a dire 25 milioni, Tavares, invece,è valutato 25 milioni e Romagnoli 12. A centrocampo risalta Guendouzi con la valutazione più alta della rosa, vale a dire 32M, Nicolò Rovella, invece, ha la stessa valutazione di Nuno. In penultima posizione c'è Dele-Bashiru, valutato 6M. In attacco è Noslin ad avere la valutazione minore, precisamente di 12M, mentre Dia e Isaksen sono stati valutati 15M, Taty e il capitano Zaccagni, invece, 20M.