Buon Compleanno Luiz Felipe: l'ex difensore biancoceleste compie 28 anni

Luiz Felipe, ex difensore centrale del club biancoceleste ed attuale calciatore dell'Olympique Marsiglia, festeggia oggi il suo 28° compleanno. Luiz Felipe ha una lunga carriera calcistica alle sue spalle, infatti, il difensore ha indossato anche la maglia della Salernitana, del Real Betis e dell'Al-Ittihad, prima di trasferirsi nel 2025 al club francese.

Lazio - Depositphotos

Luiz Felipe nel club biancoceste

Luiz Felipe entra nella famiglia biancoceleste nel 2016, tuttavia, viene subito mandato in prestito alla Salernitana, squadra che si trovava in serie B. Nella stagione successiva, invece, il difensore centrale viene introdotto nella prima squadra della Lazio, al tempo guidata dal mister Simone Inzaghi, e nel 2017 e riesce a vincere il suo primo titolo con la squadra, infatti, in quell'anno il club riesce ottiene la Supercoppa italiana. Il primo esordio di Luiz Felipe con la maglia biancoceleste è nel 2018, in occasione della vittoria contro il Milan per 4-1, quando sostituisce il compagno di squadra Stefan Radu, inotre, qualche giorno dopo debutta anche in Europa League. Nella stagione 2019- 2020, il difensore diventa una pedina essenziale nello schema di gioco del tecnico Simone Inzaghi, infatti, con la maglia della Lazio realizza oltre 100 presenze e manda in rete due palloni. Nella squadra biancoceleste, Luiz Felipe, rimane fino al 2022 e successivamente si trasferisce al Real Betis.

Nella pagina successiva Luiz Felipe all'Olympique Marsiglia