Bodø/Glimt-Lazio, Berg: "Le avversarie hanno difficoltà a giocare nel nostro stadio"

Assieme al tecnico del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, è intervenuto in conferenza stampa anche il centrocampista dei norvegesi, Patrick Berg. Il numero 7 norvegese ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti in vista della gara casalinga per i quarti di finale di Europa League contro la Lazio, gara in programma domani 10 aprile alle ore 18:45.

Patrick Berg in conferenza stampa

Siamo in una compagnia fantastica, siamo fortunati, ma lo abbiamo meritato. E’ una partita storica e dobbiamo goderci questa occasione ed abbiamo delle buone possibilità. Incontriamo una squadra molto buona, ma cercheremo di contrastare i loro attacchi dall’inizio.

Continua il Capitano del Bodo Glimt