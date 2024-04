Lazio, Lotito: "Luis Alberto? Rescindere il contratto è impossibile. Su Immobile..."

La 33esima giornata di Serie A si è aperta nel pomeriggio di ieri con il successo della Lazio in casa del Genoa. Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti di Igor Tudor che, dopo il 4-1 interno contro la Salernitana, hanno superato per 0-1 i rossoblù, grazie alla rete decisa di Luis Alberto nel secondo tempo.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Notizie.com, soffermandosi su due calciatori biancocelesti, ovvero Luis Alberto e Ciro Immobile. Queste le sue parole, riportate dal sito Notizie.com.

Lazio, le parole di Lotito su Luis Alberto

“Luis Alberto? Rescindere il contratto è impossibile, lui ha anche segnato il gol, ha giocato bene ed ha dimostrato attaccamento, forse quello che ha detto può anche essere stato male interpretato“.

Lazio, le parole del Presidente sul futuro di Luis Alberto e Ciro Immobile