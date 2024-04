PRIMAVERA 1 | Monza-Lazio, la designazione arbitrale

Torna in campo la Lazio Primavera. Dopo tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Cagliari e Lecce, la squadra di Stefano Sanderra va a caccia del quarto successo di fila in campionato. Domani, domenica 21 aprile, alle ore 11:00, la Lazio Primavera sarà impegnata in trasferta contro il Monza. I biancocelesti si trovano attualmente al terzo posto della classifica del campionato di Primavera 1 con 53 punti, a -4 dalla Roma seconda e -7 dall'Inter capolista, ma entrambe con una gara in più disputata rispetto alla Lazio. Il Monza invece occupa la penultima posizione della classifica, a +2 sul Frosinone ultimo in classifica.

Monza-Lazio, la designazione arbitrale della sfida

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it, la designazione arbitrale della 30° giornata del campionato Primavera 1 TIM ha assegnato la direzione della gara Monza-Lazio a Daniele Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Matteo Cardona e Cosimo Schirinzi.

I precedenti di Lazio e Monza con il direttore di gara

Quello di domani contro il Monza, sarà il primo incrocio per l'arbitro Daniele Virgilio della sezione di Trapani con la Primavera della Lazio. Per quanto riguarda la squadra di casa invece, sarà il secondo incrocio, con il primo precedente che ha visto vincere il Monza.