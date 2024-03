FORMELLO - Martusciello (senza staff) dirige la seduta mattutina: tre assenti

Le prove per sabato sera continuano: il terremoto in casa Lazio si arricchisce quotidianamente di dettagli e di voci circa la possibile gestione tecnica del futuro. Ma l'unica certezza è il presente e questo porta il nome di Giovanni Martusciello. Il vice dell'allenatore dimissionario Maurizio Sarri sta preparando con i giocatori la gara di dopodomani contro il Frosinone cercando di non pensare troppo a quanto è accaduto pur non potendo far finta di nulla: in campo per la sessione mattutina, infatti, non c'era nessuno se non Martusciello. Lo staff di Sarri non era in campo.

Il solo Martusciello ha condotto la sessione senza tre giocatori: oltre a Provedel, che ne avrà ancora per un mese a causa della forte distorsione, non sono a disposizione neanche Rovella e Patric a causa della pubalgia.

Domani è prevista la rifinitura e le prove tattiche in vista della trasferta di Frosinone, con Matteo Guendouzi a completa disposizione vista la revoca della giornata di squalifica.