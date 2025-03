Lazio, si ferma Dele-Bashiru, rientrano Hysaj e Rovella: il dubbio sul Taty

Oggi alle ore 15:00, la Lazio disputerà un vero e proprio scontro da Champions con il Bologna di mister italiano che, reduce dall’uscita proprio dalla massima competizione europea, nude il desiderio di qualificarsi nuovamente, per il secondo anno consecutivo in Champions. Le due squadre, Lazio e Bologna, rispettivamente a 51 e 50 punti, condividono lo stesso obiettivo stagionale: oggi prevarrà la più forte tatticamente o la più determinata in campo.

Lazio, si ferma Dele-Bashiru ma rientrano Rovella e Hysaj

Una novità negativa nello scenario della sfida di oggi è che il centrocampista Dele-Bashiru, come riporta Il Messaggero, non è stato convocato per la trasferta dalla di oggi: il suo, probabilmente, è stato una recupero decisamente troppo accelerato e si potrebbe pensare ad una riacutizzazione del problema alla caviglia, rimediato dopo la gara contro il Venezia. Rovella tornerà in campo ed è quasi sicuramente scelto da Baroni tra gli 11 titolari che partiranno dal primo minuto (insieme a Guendouzi, raggiunge le 25 gare stagionali dal primo minuto). Previsto il ritorno anche di Hysaj che torna a disposizione a 40 giorni da Cagliari, luogo del suo infortunio.

Gli altri dubbi di Baroni

Oltre a Dele-Bashiru, anche Marusic ha svolto questa settimana un allenamento differenziato e sono dubbie le sue condizioni. Stessa situazione per gli straordinari chiesti al Taty Castellanos in occasione degli ottavi di Europa League. Baroni pensa di tenere in panchina l’argentino e di farlo recuperare perfettamente in modo che possa tornare al top della condizione dopo la sosta delle Nazionali, in occasione del match contro il Torino di fine marzo, quindi. Proprio per questo, in attacco, si pensa di far ricoprire a Dia il ruolo di punta, affiancato da Zaccagni e Isaksen che domineranno le fasce.