Bologna-Lazio, zero rischi per Castellanos che è quasi out

Oggi alle 15, allo stadio Renato Dall'Ara, andrà in atto la sfida per un piazzamento in Champions tra Bologna e Lazio. In ballo ci sono punti importanti per gli obiettivi europei delle rispettive squadre.

Mister Baroni è alle prese con gli undici da schierare dal primo minuto. Un pensiero è proiettato anche al prossimo futuro, partite importanti da disputare e una Europa League a cui puntare preservando forze e condizioni fisiche dei suoi uomini. I dubbi di oggi in casa biancoceleste sono Marusic ma sopratutto l'attaccante argentino che tanto fa la differenza in questa squadra: Castellanos.

Le condizioni di Marusic

Problemi fisici per il terzino montenegrino, ieri ha svolto un lavoro differenziato. L'impressione è che potrebbe farcela, il suo problema non è di entità importante come sembrava fino a qualche giorno fa ma al tempo stesso Marco Baroni e il suo staff non vogliono correre rischi mettendo in campo giocatori che non sono al 100% e che possono avere serie ricadute da compromettere la restante stagione. Vedremo alla fine quale sarà la decisione visto che oggi c'è uno scontro diretto per gli obiettivi europei.

Il punto su Castellanos

Passiamo all'infortunio offensivo che riguarda un giocatore che finora si è rivelato determinante e che forse è l'unico in rosa che non ha un vero e proprio sostituto che riesce a non far sentire la sua mancanza. Castellanos ha fatto di tutto per esserci nella partita europea contro il Viktoria Plzen, mancava da diverso tempo dal campo e si è visto anche nella prestazione un pò opaca. Alla fine è uscito dal campo anche con un piccolo affaticamento muscolare, niente di preoccupante ma la situazione richiede la massima prudenza anche perchè i biancocelesti senza di lui vanno in crisi in attacco. Quasi sicuramente quest'oggi Baroni deciderà di non rischiarlo nonostante un match importantissimo quello con il Bologna. Da valutare il sostituto, le ipotesi sono sempre le stesse: Dia prima punta, Noslin o Tchaouna. Tutte queste alternative non si avvicinano a quello che riesce a dare El Taty ma il futuro della stagione è troppo importante e bisogna andare cauti per preservare ogni pedina.