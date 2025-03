Le caratteristiche della sfida fra Bologna e Lazio: la risorsa dei calci piazzati e dei goal

Alle ore 15:00 di oggi si disputerà una vera e propria sfida per la Champions tra Lazio e Bologna, allenate rispettivamente dai mister italiano e Bologna che hanno giocato insieme al Verona del 1996 al 1998 e che si conoscono molto bene. I felsinei che, quest’anno hanno disputato la Champions League, e i biancocelesti, impegnati, invece, in Europa League, per l’anno prossimo si contendono la massima competizione europea ed un quarto posto che interessa anche a Fiorentina, Milan e Juventus: la sfida di oggi potrebbe cambiare notevolmente gli equilibri della classifica a distanza di nove sfide dalla fine del campionato.

I punti in comune fra Bologna e Lazio

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bologna e Lazio sono squadre estremamente simili: hanno portato ben 15 giocatori diversi in rete a testa. Uno “marea umana“ che nel Bologna va da Orsolini (9 reti) a castro (7) fino a Cambiaghi (1); così come nella Lazio il conto va da Castellanos (9) a Zaccagni (8) fino a Vecino (1). Entrambi hanno una varietà notevole di possibilità: perché in entrambe coesistono tecnica e variazioni sul tema. Il livello si misura anche con i goal, oltre che con il gioco: la Lazio è il terzo migliore attacco della Serie A (50 goal) dopo Inter e Atalanta (63). Il Bologna, invece, arriva da tre vittorie consecutive, miglior filotto da novembre. La Lazio però non perde da sei turni (prima volta in questa stagione), avendo collezionato tre vittorie e tre pareggi, oltre al passaggio del turno in Europa League. Tutti gli ingredienti per un bel pomeriggio dentro ad uno stadio pieno ci sono.

