Fabiani: “Sarri è motivato a pallettoni, è tornato il comandante che conosciamo. Su Baroni…”

Aria di cambiamento in casa Lazio, la società torna sui propri passi con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina. La delusione del finale di stagione non si cancella ma, il ritorno di Maurizio nella Capitale ha sicuramente riportato entusiasmo tra i tifosi biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei, il direttore sportivo Fabiani ha commentato l’arrivo di Sarri e ha parlato anche del lavoro di Marco Baroni.

IPA

Fabiani commenta il ritorno di Sarri ai microfoni di Radiosei

Nella vita ci sono cose che si possono discutere e spiegare ed altre che riguardano la sfera personale della famiglia. All’epoca Sarri aveva dei problemi famigliari che non era giusto mettere in piazza, andava tutelata la riservatezza. Fece una scelta di cuore e di famiglia, nulla che aveva a che fare con i rapporti che aveva nella Lazio. La dimostrazione è che oggi ha preferito intraprendere il percorso interrotto, malgrado avesse possibilità alternative lusinghiere. Lui è rimasto molto attaccato alla Lazio ed al suo ambiente. Sarri si è ricaricato, è motivato a pallettoni, ha risolto i suoi problemi, è sereno e tranquillo ed è tornato il comandante che conosciamo.

Le dichiarazioni di Fabiani sul lavoro di Marco Baroni