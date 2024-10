Perché la trasmissione gratuita di Milan-Napoli su DAZN non ha soddisfatto le aspettative

In termini di audience, Milan-Napoli non ha raggiunto i risultati sperati. L'evento è stato aperto anche ai non abbonati, fino a un massimo di 2 milioni di utenti "occasionali" registrati gratuitamente senza obbligo di sottoscrizione. Questa strategia avrebbe dovuto incrementare notevolmente il pubblico, ma il totale di 1.883.064 spettatori complessivi su DAZN è stato inferiore alle aspettative, anche considerando che la partita è stata trasmessa in chiaro dopo 30 anni. Tuttavia, questo esperimento non era un semplice omaggio, ma parte del pacchetto "Try and Buy" che DAZN ha acquisito, prevedendo la trasmissione gratuita di 5 match della Serie A tra i 380 complessivi.

Confronto con altre partite di punta

I numeri della sfida tra Milan e Napoli non hanno portato il balzo di audience sperato. A confronto, il recente e spettacolare derby d'Italia tra Inter e Juventus, conclusosi con un 4-4 a San Siro, ha raccolto un totale di 3.135 milioni di spettatori, con Sky Sport che ha raggiunto quasi il doppio degli ascolti di DAZN. Anche l’incontro Inter-Milan del 22 settembre scorso aveva attratto quasi 2 milioni di spettatori su DAZN (1.972.000).

DAZN ha dichiarato che Milan-Napoli è stato il miglior risultato per una partita giocata durante un turno infrasettimanale dalla stagione 2014-2015, a esclusione di match durante le festività. Questo risultato ha superato gli ascolti di entrambi i match di andata delle stagioni precedenti su DAZN, trasmessi di domenica sera, e DAZN si è detta soddisfatta dell’impatto di questo format sperimentale, che mira ad attrarre nuovi tifosi per arginare il calo di audience, diventato preoccupante negli ultimi tempi.

