Lazio, buone notizie a centrocampo: Vecino sarà tra i convocati contro il Milan

Domenica i biancocelesti torneranno nuovamente in campo, sempre a San Siro, questa volta per sfidare il Milan in campionato, nella partita valida per la 27ª giornata di Serie A. Dopo due pareggi consecutivi, rispettivamente contro Napoli e Venezia, la Lazio dovrà tornare a vincere, per non perdere il posizionamento in Champions e non farsi superare dalle dirette concorrenti come lo stesso Milan, il Bologna o la Fiorentina (attualmente è già stata superata dalla Juventus, in vantaggio di un punto).

Buone notizie per Vecino

In un periodo pieno di partite ed impegni importanti fra campionato ed Europa League, la Lazio dovrà far fronte ad assenze importanti come quella del centrale Patric, ma soprattutto del centravanti Castellanos. Almeno a centrocampo, Baroni può tirare un sospiro di sollievo e vedere tornare in campo uno dei lungodegenti di questi mesi: l’uruguaiano Matias Vecino. Dopo un lunghissimo periodo di assenza dal campo, un vero e proprio calvario cominciato a novembre (il calciatore ha disputato il suo ultimo match prima dell’infortunio lo scorso 28 novembre contro il Ludogodrete), Vecino tornerà a disposizione della Lazio e rientrerà tra i convocati nella prossima sfida contro il Milan. Come riporta Il Corriere dello Sport, questa settimana ha ripreso a lavorare in gruppo e ha preso parte anche alla seduta di scarico di ieri.

La situazione di Patric

Un’altra situazione che preoccupa la Lazio è quella relativa al centrale Patric. Dopo alcuni miglioramenti, pochi giorni fa il calciatore è stato costretto a fermarsi un’altra volta, nonostante fosse stato convocato contro il Venezia. L’edema all’osso sesamoide continua a tormentare lo spagnolo che ha dato comunque la sua disponibilità a Baroni, staff e compagni e verrà valutato nei prossimi mesi.