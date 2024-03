Lazio-Milan, il bilancio delle sfide tra Sarri e Pioli

La sconfitta di Firenze non ha lasciato indifferente l’ambiente, che in pochi giorni ha vissuto due partite simili, in cui Guendouzi e compagni si ritrovano in vantaggio nonostante l’ampia mole di gioco e occasioni prodotta da Torino e Fiorentina. Non è sempre domenica, per questo dopo aver lasciato Torino con tre punti, la Lazio viene giustamente punita al termine di una gara più che deludente. Sulla carta a pochi passi dall’Atalanta quinta, poi sconfitta nettamente dall’Inter ieri sera, inseguendo un quinto posto che potrebbe voler dire Champions League. Un obiettivo che la Lazio ha ancora il dovere di rincorrere, visti i sei punti che la separano dal quinto posto in classifica, nonostante gioco, spirito e prestazioni vadano ormai da mesi nella direzione contraria.

Domani sera la sfida dell’Olimpico con il Milan aprirà la 27esima giornata di Serie A, in un match che vedrà i biancocelesti opposti al Milan di Stefano Pioli, saldamente in zona Champions League e pronto mentalmente a disputare un Europa League da protagonista. Un test di rilievo pochi giorni prima della trasferta tedesca contro il Bayern Monaco, dove la Lazio si giocherà da protagonista una qualificazione ai quarti di finale contro una delle squadre più forti d’Europa. Tuttavia dopo gli innumerevoli passi falsi di questa stagione, la Lazio ha il dovere di fare una partita di livello contro i rossoneri, cercando di tenere quanto più vicina possibile la zona europea della classifica.

Questo sarà l’incontro numero venti tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli, con un bilancio che al momento recita sette vittorie in favore del tecnico biancoceleste, tre pareggi e nove successi per il tecnico rossonero. Dando uno sguardo dalla stagione 2021-2022, nella quale Sarri è approdato a Roma, il confronto è nettamente a favore di Pioli: in sei incontri tra Serie A e Coppa Italia, i rossoneri hanno portato a casa cinque successi, quattro a San Siro e uno all’Olimpico nell’anno dello scudetto. L’unico successo per Immobile e compagni andò in scena nel corso della passata stagione, quando i biancocelesti si imposero per 4-0 grazie ai gol di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. Tra il 2015-2016 e il 2016-2017 Sarri portò a casa quattro successi in fila, quando alla guida del Napoli sconfisse la Lazio sia all’andata che al ritorno, facendo lo stesso nella stagione successiva, quando Pioli era sulla panchina dell’Inter. Prima del 4-0 della scorsa annata, a novembre 2019-2020 era arrivato l’ultimo successo di Sarri contro il Milan, arrivato per 1-0 grazie alla decisiva rete di Dybala.

Sarà importante dare risposte già a partire domani, anche e soprattutto in preparazione della sfida che vedrà la Lazio impegnata in Germania per la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco.