Lazio, Europa League: mai quattro vittorie in trasferta

La Lazio arriva a questa partita con il morale alto, grazie alle vittorie ottenute nelle ultime partite di Europa League. La squadra di Marco Baroni ha mostrato un rendimento solido lontano da Roma, conquistando punti preziosi in un torneo che vede la Lazio come protagonista. Questi successi hanno alimentato le speranze di una lunga corsa in Europa.

Il record storico da raggiungere

Nonostante il buon momento, la Lazio non è mai riuscita a ottenere quattro vittorie consecutive in trasferta nelle maggiori competizioni europee. Questo dato rimane una curiosità interessante, poiché un successo nelle prossime trasferte permetterebbe alla squadra di scrivere una nuova pagina nella sua storia europea, superando un limite che ha sempre tenuto lontano il club da un risultato tanto ambizioso.

La sfida da affrontare con determinazione

Con l’obiettivo di estendere la striscia di vittorie fuori casa e raggiungere questo traguardo storico, la Lazio dovrà affrontare la prossima sfida con la giusta concentrazione e determinazione. Non solo la squadra cercherà di migliorare il proprio cammino, ma anche di dimostrare la propria maturità in contesti europei, dove ogni partita può fare la differenza.