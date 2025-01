Braga: due sconfitte consecutive in Europa League!

Lo Sporting Braga sta attraversando un momento difficile in Europa League, avendo perso le ultime due partite del torneo. Questo rappresenta una sorpresa considerando la solidità della squadra nelle competizioni europee negli ultimi anni. Infatti, prima di queste due sconfitte consecutive, il club non aveva mai registrato un periodo simile dal settembre 2021.

Fraioli

Le due sconfitte recenti

Le sconfitte recenti hanno fatto rumore, in quanto il Braga è sempre stato noto per la sua competitività nelle coppe europee. Tuttavia, le due partite perse non sono solo un segnale di difficoltà, ma anche una sfida importante per il club che ora deve cercare di reagire per non compromettere la propria qualificazione.

Un ritorno alla vittoria necessario

Questa serie di risultati negativi fa riflettere sulla tenuta mentale e sul gioco della squadra, ma il Braga ha dimostrato in passato di saper reagire in situazioni simili. Ora, con l’obiettivo di riprendersi e riconquistare il proprio posto nelle fasi avanzate della competizione, la squadra dovrà affrontare le prossime sfide con determinazione e concentrazione per interrompere questa striscia negativa.