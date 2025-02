Taty a Dazn: "Vogliamo rimanere nelle posizioni alte"

Dia e Taty, quando si cercano e si trovano, non solo si completano a livello tecnico, ma riescono anche a trasformare l’energia in campo in un fattore decisivo per la squadra. Oggi, a Cagliari, è tornata la Taty mask. Al 64º minuto, è arrivata la rete che ha segnato il destino di questa sfida. Un gol che non solo ha regalato alla Lazio tre punti fondamentali, ma ha anche rappresentato una vera e propria rivincita per l’attaccante, che aveva bisogno di un segno positivo dopo un inizio di stagione in cui, seppur decisiva, era sembrata un po’ in ombra.

Taty porta la Lazio al quarto posto

Quello di oggi è il quinto gol che Taty Castellanos segna lontano dalle mura amiche. Al contrario, allo stadio Olimpico, la sua rete manca addirittura da Settembre, un dato che rende ancora più prezioso il suo intervento in Sardegna. Un gol che, oltre ad avere un peso tecnico e morale, consente alla Lazio di salire al quarto posto in classifica, un traguardo importante che conferma la solidità della squadra e le sue ambizioni per il resto del campionato. In una stagione che si preannuncia lunga e difficile, ogni punto è fondamentale, e oggi la Lazio ha saputo cogliere l’occasione con grande lucidità.

Manganiello, Lazio-Cagliari - IPA

Taty torna al gol

Al termine della partita, Taty Castellanos si è fermata ai microfoni di Dazn per commentare la sua prestazione e la vittoria. Con un sorriso che non riusciva a nascondere la soddisfazione per il risultato ottenuto, l’attaccante ha parlato dell’importanza di tornare a segnare e della gioia di aver contribuito, ancora una volta, al successo della sua squadra. Una vittoria che non è solo una boccata d’ossigeno in classifica, ma anche un segnale di crescita per la Lazio, che, dopo qualche difficoltà, sembra aver ritrovato la propria compattezza e la capacità di fare risultato anche lontano da casa. In vista delle prossime sfide, questa affermazione potrebbe rivelarsi un punto di partenza decisivo. Di seguito le dichiarazioni dell'11 biancoceleste.