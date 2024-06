Presto svelate le maglie della stagione 2024/2025: il video della società

La stagione 2023/24 si è conclusa circa un mese fa e la società è a lavoro per preparare la prossima. Oltre a muoversi sul mercato, la Lazio e Mizuno stanno preparando le nuove maglie che saranno svelate a breve.

Il video promo della Lazio

Questa mattina sui profili social della Lazio è apparso un video che suggerisce che a breve verranno annunciate le nuove maglie. Nel video si vedono immagini provenienti da ogni parte del mondo (Tokyo, New York, Parigi, Londra, Roma) in cui sono ripresi tifosi assistere ed esultare alle partite, e, infine, il motto “Unica fede, unica passione” in tutte le lingue. Non si conosce ancora alcuna indiscrezione sulle nuove divise, sarà dunque un'autentica sorpresa.

Chi vestirà la maglia della Lazio nella prossima stagione? Le ultime dal mercato

Salutati Felipe Anderson e Luis Alberto, la società si sta muovendo per regalare a Baroni una rosa completa il prima possibile. Il primo acquisto che vestirà la nuova maglia sarà Loum Tchaouna, comprato dalla Salernitana. Sugli altri nomi usciti nelle ultime settimane c'è ancora qualche dubbio: innanzitutto, secondo quanto riporta Sky, la Lazio è pronta a trattare con il Manchester United per acquistare le prestazioni di Mason Greenwood, calciatore dall'immenso talento ma con una storia privata che sta facendo storcere il naso a molti tifosi. Per Stengs sembrava tutto fatto, ma la chiusura ancora non c'è, e lo stesso vale per Dele-Bashiru. Un altro nome fatto questa volta da Pedullà è quello di Samardzic dell'Udinese, tornato di moda dopo un anno. Secondo l'esperto di calciomercato, la Lazio sta per presentare un'offerta di 15/16 milioni più bonus.