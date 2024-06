Ass. Onorato sul Flaminio: "Questione di giorni, ci aspettiamo che la Lazio presenti il progetto, poi…"

Disputare le partite in casa nello stadio di proprietà e per di più all'interno dello Stadio Flaminio per ogni tifoso della Lazio sarebbe davvero un sogno, tuttavia nonostante i proclami fatti dal Presidente Lotito sulla presentazione del progetto per fine aprile/primi di maggio, il passo concreto ancora non è stato fatto. Notizia della scorsa settimana è quella che vedrebbe come data papabile per la presentazione del progetto sullo Stadio Flaminio intorno ai primi di luglio e ci auguriamo davvero che questa data potrà essere rispettata.

Quest'oggi Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Oktagon Tsunami e tra le varie questioni gli sono state sottoposte anche domande inerenti agli stadi di proprietà di Lazio e Roma.

Le parole dell'Assessore Onorato sul progetto della Lazio per il Flaminio:

L'impiantistica romana è quella delle Olimpiadi del '60 e i Grandi Eventi ci sarebbero serviti per rinnovarla, per il Flaminio si tratta di giorni ci aspettiamo che la Lazio presenti questo progetto che ho avuto modo di vedere e capiremo la fattibilità.

