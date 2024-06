Lazio, blitz in queste ore per trattare con il Manchester United per Greenwood

Accelerata nelle ultime ore per portare Mason Greenwood a Formello. Come riportato da Sky, in questo momento due emissari biancocelesti sarebbero a Manchester per provare il colpaccio.

La situazione tra Lazio e Greenwood: trattativa aperta con il Manchester United

Blitz in queste ore della Lazio per cercare di trattare con il Manchester United per Mason Greenwood. Due emissari di Lotito stanno cercando di portare l'attaccante inglese alla corte del nuovo allenatore Baroni.

La differenza tra offerta e richiesta per Greenwood alla Lazio

La richiesta del Manchester United è alta, circa 30 milioni di sterline, contro l'offerta di partenza di 20 milioni più il 50% della futura rivendita.