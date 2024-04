CdS | Tackle Patric: “Conta solo la Lazio”

Tramite i canali ufficiali di ieri so state pubblicate le parole di Patric in vista della sfida contro la Salernirama. Parole da leader per il difensore, che ha fatto comprendere chiaramente che conta solo la maglia:

È un periodo che richiede anche onestà: chi non dovesse essere adatto ai principi di Tudor è giusto che si faccia da parte perché la cosa più importante rimane sempre la Lazio.

Entrata decisa da parte di un giocatore che nel tempo ha saputo ritagliarsi il proprio spazio è che non ha faticato ad ammettere che i giocatori vengono sempre dopo la Lazio, invitando ad andare via chi non si adatta al gioco.