Bargiggia: “Felipe Anderson quasi fatta alla Juve. Zaccagni…”

Paolo Bargiggia, giornalista e conduttore, è intervenuto ai microfoni di Tvplay parlando della situazione legata a Felipe Anderson, che sarebbe vicinissimo ad accasarsi alla Juventus. Qui di seguito le sue parole:

Felipe Anderson è quasi fatta alla Juve. Da un paio di mesi ha in mano l'offerta da 3 milioni netti e bonus dei bianconeri, Giuntoli è fiducioso di chiudere. La Juve non si fermerà al brasiliano della Lazio sugli esterni, farà un'altra operazione. Greenwood piace molto a Giuntoli, se te lo prestano è un'operazione che puoi fare. Zaccagni è seguito, ma credo sia più il suo agente a mettere in mezzo la Juve. I bianconeri però osservano. Ad oggi Chiesa non ha molte possibilità di partire, troveranno una soluzione ponte con un rinnovo di un anno. Vale la pena lavorarci per un'altra stagione