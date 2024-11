CONFERENZA ROMAGNOLI: "Non sono stupito da questa Lazio. Se non fossi felice qui, andrei via. E sulle critiche..."

La Lazio supera 2-1 il Cagliari all'Olimpico nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli ha così commentato la vittoria in conferenza stampa.

LE PAROLE DI ROMAGNOLI

“Sto bene. Non sono sorpreso di questa Lazio, abbiamo fatto un bel ritiro, abbiamo lavorato bene, siamo una squadra forte e lo sappiamo. Ci godiamo i risultati, ma siamo solo all'inizio. Siamo concentrati, pensiamo partita dopo partita.

Sarri era in un modo, Tudor era l'opposto e Baroni è una via di mezzo.

IL PARAGONE CON LA PASSATA STAGIONE

"Non so se siamo più forti dello scorso anno, lo vedremo a fine stagione. Dobbiamo crescere, il campionato è lungo. Siamo contenti, penso che anche il pubblico apprezzi il nostro modo di giocare, quindi siamo tutti felici.

La nostra penso che sia una squadra molto forte, ma c'è da lavorare.

Critiche? Sinceramente non ci penso, sta a me dimostrare sul campo. Non ci faccio caso.

Se non fossi felice, andrei via. Non ho chiesto la cessione, mi sono stupito di aver letto certe cose. Mi sento centrale. Le gare sono tante, tutti giocheranno e c'è bisogno di tutti.

Come sceglie il mister i centrali? Noi li abbiamo saputi ieri; cerchiamo di stare sul pezzo, poi giocare ogni tre giorni non è facile. Serve una rosa ampia”.