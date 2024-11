Lazio-Cagliari | Romagnoli nel post: “Contro il Cagliari partita ostica, ma abbiamo spinto tanto e subito pochissimo”

Dopo la partita Lazio-Cagliari, un’attesa sfida di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il calciatore biancoceleste Romagnoli. La partita è stata combattuta e difficile con una Lazio determinata ad ottenere il nono risultato positivo, all’insegna dell’entusiasmo e del coinvolgimento di tutta la squadra. La vittoria avrebbe avuto un sapore importante per entrambe le squadre, determinate nel portare avanti gli obiettivi stagionali fino alla fine.

Oggi una partita difficile perché il Cagliari ha fatto un‘ottima prestazione, siamo sempre stati in partita e abbiamo sfruttato la superiorità numerica.

È presto per dirlo, sicuramente siamo cresciuti e migliorati. Due anni fa in campionato, arrivando secondi, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, cercheremo di eguagliare quel risultato, le partite sono tante, vediamo cosa possiamo fare. Rispetto a due anni fa, dobbiamo migliorare il percorso in Europa.