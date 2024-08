CdS | Lazio un colpo a centrocampo: vertice domani o martedì

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato della Lazio non è chiuso soprattutto a centrocampo dove la Lazio per problemi di lista virerà su Folorunsho o su un Under 22. Nelle ultime ore Torino e Como avrebbero sondato il terreno per Danilo Cataldi, ma ci si è fermati lì con le trattative che per il momento non sono iniziate. I dubbi nel corso dell'estate sono nati anche su Vecino soprattutto in virtù della scadenza di contratto nel 2025, ma il suo futuro in rosa sembra saldo con Baroni che punta molto sull'ex-Inter.

Folorunsho e Alcaraz

Per affondare su Folorunsho serve uno sconto da parte del Napoli per arrivare al prestito con riscatto a 12 milioni. Nello stesso ruolo poi ci sono Castrovilli e Dele-Bashiru: tutti ragionamenti che la Lazio sta portando avanti.

Sotto la lente d'ingrandimento rimane sempre Alcaraz del Southampton che può muoversi anche da centrocampista difensivo. Durante l'inverno era stato accostato Alexsander della Fluminense, vedremo…

Depositphotos

Esuberi

Con Dia le possibilità in attacco si chiudono tutte, lo stesso Cherki tornerebbe in auge soltanto in caso di cessione di Isaksen. Al momento dei tagli sembrano inevitabili con Pedro e Hysaj che rischiano di non rientrare nella lista dell'Europa League e solo uno dei due sarà inserito in quella del campionato. Fares invece ha le valigie in mano verso la Grecia avendo accettato il Panserraikos.