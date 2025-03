Calciomercato Lazio: tutti i riflettori puntano su un centrocampista della Serie A

La fase di calciomercato invernale ha portato nella rosa biancoceleste tre nuovi membri, vale a dire, il mediano Belahyane, Ibrahimovic, che può giocare sia a centrocampo che come attaccante esterno, e il difensore Provstgaard e in estate si proverà a fare un altro colpo per portare nuovi calciatori nella famiglia della Lazio. Come riportato su La Gazzetta dello Sport, anche se il mercato estivo è ancora lontano, la dirigenza della Lazio sembra aver già messo gli occhi su un centrocampista della Serie A.

Tutti i riflettori su Jacopo Fazzini

La società biancoceleste lo aveva già puntato nel calciomercato invernale ma con scarsi risultati e adesso, con l'estate in arrivo, c'è una seconda occasione per tentare di far indossare a Jacopo Fazzini la maglia della Lazio. Il centrocampista dell'Empoli, la cui valutazione è di circa 15 milioni, è considerato il profilo ideale per il centrocampo per una serie di fattori, infatti, il calciatore ha compiuto 22 anni da poco, è in grado di ricoprire più ruoli ed ha già totalizzato 64 presenze in Serie A. Soltanto in estate saranno svelati le sorti del mediano e si scoprirà se potrà scendere in campo con la maglia biancoceleste.

Calciomercato Lazio: le altre soluzioni per la rosa biancoceleste

Per il centrocampo la scelta principale rimane Jacopo Fazzini, tuttavia, il mediano non è l'unico calciatore a cui è interessata la Lazio, infatti, nel mirino biancoceleste sono entrati anche l'attaccante Rafu Durosinmi, appartenente al Viktoria Plzen, e il difensore destro Jackson Tchatchoua, attuale membro dell'Hellas Verona. Durosinmi ha sin da subito suscitato l'interesse della dirigenza biancoceleste per la sua duttilità tattica, infatti, il 22enne può giocare sia da prima che da seconda punta, inoltre, ha mostrato abilità nel gioco aereo e di saper lavorare in squadra, infatti, ha fornito l'assist per il gol di Sulc in Lazio-Viktoria Plzen. Oltre al suo talento, l'attaccante piace alla dirigenza anche per un fattore di cifre, infatti, la sua valutazione gira intorno ai 6-7 milioni di euro. Jackson Tchatchoua, invece, è stato allenato lo scorso anno dal mister Marco Baroni, tuttavia, la Lazio non è l'unica squadra ad aver puntato il difensore e per questa ragione la valutazione è di circa 10-12 milioni. La società biancoceleste spera di continuare la tradizione di trattative positive con l'Hellas Verona, club da cui sono arrivati Belahyane, Noslin, Casale, Cancellieri ed anche il capitano Mattia Zaccagni.