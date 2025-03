Tanti auguri Alessandro Nesta: l'ex biancoceleste spegne 49 candeline

Alessandro Nesta, ex difensore e capitano del club biancoceleste, oggi celebra i suoi 49 anni. In Serie A, oltre ad aver giocato per vari anni con il club biancoceleste, l'ex difensore è sceso in campo per 224 partite con il Milan, squadra nella quale ha segnato 7 gol. Soprannominato Tempesta perfetta, Nesta è considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio, tanto da essere stato incluso per tre volte nella classifica del Pallone d'oro, dove nel 2000 è arrivato 5°, e introdotto nella FIFA 100 del 2004, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, selezionata da Pelè e dalla FIFA.

Alessandro Nesta: la storia d'amore con la Lazio

Alessandro Nesta è sceso in campo con la maglia biancoceleste numero 13 dal 1993 al 2002, collezionando 261 presenze e mettendo a segno 3 reti. La Lazio ha ottenuto molti successi con l'ex difensore e capitano in squadra, infatti, ha conquistato uno Scudetto, due Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa UEFA. Nel 2002, a causa di problemi finanziari, Cragnotti fu costretto a mettere Nesta sul mercato, nonostante la volontà del calciatore di continuare a vestire la maglia biancoceleste, e a venderlo al Milan per circa 31 milioni, tuttavia, l'ex capitano rimane ancora oggi una leggenda nella storia della Lazio e la sua storia d'amore con i tifosi sarà sempre intramontabile.

Nella pagina seguente la carriera da allenatore di Alessandro Nesta