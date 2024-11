Ballotta: "La Lazio può arrivare in Champions, dipenderà da…"

Domenica alle 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Marco Baroni sfiderà il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria contro la Roma proprio nello stesso stadio. L'avvio dei biancocelesti è stato entusiasmante finora con un avvio brillante in campionato e il percorso netto in Europa League: i biancocelesti sono attesi da sfide probanti e cercheranno di riprendere da dove hanno lasciato ma ora il tasso tecnico delle avversarie si alza. Tanti sono i giocatori allenati da Baroni che grazie al mister hanno messo in rilievo le loro caratteristiche su tutti spicca Nuno Tavares, ma la lista è lunga.

Dell'avvio convincente dei biancocelesti e delle prestazioni di Nuno Tavares ne ha parlato l'ex portiere biancoceleste, Marco Ballotta, ai microfoni di News.Superscommesse.it

