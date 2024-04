Lazio, rinnovo Zaccagni: arriva la svolta

Passata la nottataccia, con l'ufficialità di Felipe Anderson al Palmeiras per la prossima stagione, la Lazio non si può permettere di perdere un altro esterno. Parliamo di Mattia Zaccagni che è in scadenza al 30 giugno 2025. Sulla carta d'identità 3 anni in meno del brasiliano, la stagione di Zaccagni ha seguito l'altalena di prestazioni della squadra e il bottino raccolto è assai magro.

Il contratto di Zaccagni alla Lazio

Da diversi mesi il suo procuratore aveva sottolineato l'assenza di colloqui per il rinnovo ed il rischio era di perderlo a zero. Il giornalista Pedullà poco fa sul proprio profilo X ha invece annunciato un rinnovo imminente: