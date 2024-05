Il Tempo | L'ultimo chiude la porta della Lazio

Il finimondo non c’è stato. Il ko con l’Udinese in casa del 12 marzo, il terribile infortunio di Ivan Provedel in un finale concitato poche ore prima del doloroso divorzio da Sarri. Tutto finito? Assolutamente no grazie anche al rendimento del giovane portiere Christos Mandas, colpo di mercato del ds Fabiani (è costato meno di un milione). Otto partite senza il titolare dopo aver giocato solo il derby di Coppa Italia, eppure il greco si è calato nel ruolo senza problemi peraltro nel momento peggiore della stagione quando c’era il pericolo di scivolare ancora più in basso in classifica. In totale sono dieci le presenze (sette gol totali incassati), prestazioni convincenti tanto da far riflettere sul futuro di Mandas. Meglio tenerlo anche la prossima stagione con Provedel confermato titolare e fresco di rinnovo fino al 2027 oppure ragionare su un clamoroso ribaltone. Cedere il portiere titolare, magari in Premier a non meno di 20 milioni realizzando una preziosa plusvalenza (c’è l’interesse dell’Aston Villa) e puntare forte sul greco (classe 2001) acquistando, ovviamente, un secondo esperto. I tifosi sperano che restino entrambi così da avere la certezza di due portieri affidabili ma per la crescita del più giovane va sicuramente fatta la scelta migliore.

Deciderà Tudor che sta seguendo in allenamento i progressi del portiere goleador «col capello biondo che fa un finimondo», come recita il coro dei tifosi laziali per il numero 94 biancoceleste. La rete contro l’Atletico Madrid, la fantastica cavalcata del secondo posto griffato Sarri fino al ko per provare a salvare la barca che affondava. Si è gettato in avanti nell’ultimo mischione e si stava per rompere di brutto cercando ripetere la prodezza che lo ha reso celebre in Champions League. Alla fine è andata anche bene, solo un paio di mesi di stop e ora la voglia di riprendere a difendere la porta della Lazio. Ieri, finalmente, dopo la riabilitazione e il lavoro differenziato svolto fino all’altro giorno, è tornato in gruppo e sarà convocato perla sfida di sabato pomeriggio contro il Monza. Provedel ha recuperato dalla brutta distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti e adesso è pronto anche se non si può escludere che il rientro sul campo possa slittare per la sfida interna contro l’Empoli. Come per il futuro, toccherà a Tudor decidere la linea migliore per salvaguardare gli equilibri all’interno di una squadra che sta cambiando pelle dopo l’arrivo dell’allenatore croato. Di certo anche considerando il continuo ricorso ai rilanci del portiere, sarebbe fondamentale potersi affidare a Provedel che sa far ripartire nel modo migliore l’azione dal basso come accadeva durante la gestione Sarri. Prossimi allenamenti decisivi, il «portiere biondo» torna e vuole spingere la Lazio più in alto possibile. Il Tempo/Luigi Salomone