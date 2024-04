Questa sera è andata in archivio la prima gara d'andata delle semifinali di Champions League, quella tra Bayern Monaco e Real Madrid. Pareggio spettacolare quello tra le due squadre, con il discorso qualificazione che resta apertissimo in vista della gara di ritorno al Bernabeu. Domani invece, sempre in Germania andrà in scena l'altra gara, quella tra Borussia Dortmund e Psg che si riaffronteranno dopo essersi scontrati nella fase a gironi insieme al Milan.

Questa sera, ad assistere al match tra Bayern Monaco-Real Madrid era presente Senad Lulic, bandiera del club biancoceleste ed eroe del 26 maggio 2013. L'ex biancoceleste, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha reso pubblica la sua presenza da spettatore nella semifinale di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid. Di seguito la foto

Senad Lulic assiste a Bayern Monaco-Real Madrid