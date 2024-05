Il Tempo | Lazio, Zaccagni torna titolare. Kamada resta a riposo, Castellanos confermato

La Lazio è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da mister Tudor. Nel mirino c'è la trasferta di sabato a Monza, con l'obiettivo di continuare a scalare la classifica e provare a raggiungere un posto utile per le competizioni europee del prossimo anno. L’infermeria biancoceleste piano piano comincia a svuotarsi, resta ai box solo Mario Gila che sta effettuando terapie per recuperare da una lesione muscolare all'adduttore sinistro; la speranza è quella di riaverlo a disposizione per le ultime due giornate di campionato. La buona notizia è che è tornato con i compagni Provedel, fermo dalla gara casalinga contro l’Udinese per una grave distorsione alla caviglia.

Depositphotos

Assente invece all’ultima seduta di lavoro Kamada, le sue condizioni non destano preoccupazioni, dovrebbe trattarsi di uno stop precauzionale dopo l’affaticamento al polpaccio smaltito in extremis prima della sfida col Verona. Viaggia verso una maglia da titolare Zaccagni, subentrato sabato e autore del prezioso gol vittoria con gli scaligeri. Anche Castellanos resta favorito per l’attacco, benché le prove tattiche entreranno nel vivo domani; solo allora il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in vista del match. Nel frattempo prosegue la vendita dei tagliandi per la partita contro i brianzoli: fino ad ora sono stati staccati circa 1000 biglietti sui 2000 disponibili per i tifosi laziali. Infine i biglietti per la gara contro l'Empoli del 12 maggio, giorno della festa per i cinquant'anni dallo scudetto del 1974, saranno disponibili da domani. Il Tempo