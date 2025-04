Papa Francesco ci ha lasciato, il ricordo di Mattia Zaccagni

Papa Francesco se ne è andato, all'età di 88 anni, questa mattina, alle 7:35, dopo un periodo di convalescenza a causa, come riportato da Il giornale d'Italia, di una polmonite bilaterale.

In lutto è anche il mondo del calcio, come testimoniato da Zaccagni, il quale sui social ha deciso di ricordare il Santo Padre con una storia Instagram.

La storia Instagram

Zaccagni con il Papa

Il ricordo di Zaccagni

Il giocatore biancoceleste ha deciso di ricordare il suo incontro con Papa Francesco. Non un post di molte parole, ma è bastato per esprimere il proprio cordoglio e stringersi, con tutto il mondo, al dolore provato per la perdita del Santo Padre.