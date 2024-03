Per la Giornata Mondiale della Sindrome di down, La Fondazione SS Lazio1900 ha aderito alla campagna Crazy Sock day, per testimoniare la ricchezza della diversità, la gioia della condivisione e l’attenzione dell’universo biancoceleste unito nel coinvolgere le ragazze e i ragazzi con sindrome di down nelle attività sportive, sociali e culturali delle tantissime sezioni sportive della Società Sportiva Lazio.



“Come un poliedro biancoceleste, siamo tante facce colorate, uniche e irreplicabili che si compiono nell’unità”.