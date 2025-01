Primavera, le pagelle di Roma-Lazio: manca il guizzo in attacco

La Lazio Primavera perde il derby allo Stadio Tre Fontane contro i rivali storici della Roma. Cama al 36' decide la stracittadina, complice un grande assist di tacco di Graziani; i biancocelesti ci provano e soprattutto nel secondo tempo provano il forcing seppur non creando grandi problemi alla retroguardia giallorossa.

Le pagelle di Roma-Lazio Primavera

Renzetti: 6

La Roma non lo impegna in maniera eccessiva, incolpevole sul gol.

Ferrari: 6

Peccato per l'infortunio subito alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave. È meno incisivo del solito con le sue discese Dal 45' Petta: 6

Bordon: 6

Paga soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa tiene sempre alta la linea per un insperato forcing

Bordoni: 5.5

Non la sua miglior partita complice un primo tempo di squadra che sicuramente non lo aiuta, mister Pirozzi opta per il cambio dopo circa un'ora . Dal 64' Karsenty: 6.5

Zazza: 6

Un fuorigioco gli nega il gol del pareggio, difensivamente è attento e preciso.

Farcomeni: 6

La qualità a centrocampo passa dai i suoi piedi, interessanti alcune soluzioni. Peccato per l'infortunio subito, speriamo non sia nulla di grave. Dal 74' Munoz: 5.5

Pinelli: 6

Recupera tanti palloni soprattutto nel primo tempo finché ha benzina, chiede il cambio dopo che sente un fastidio muscolare. Dal 64' Serra: 5.5

Nazzaro: 6

Impegno e polmoni non gli si possono rimproverare, non sempre è preciso in manovra e puntuale in interdizione.

Di Tommaso: 5

Si rende protagonista con un salvataggio sulla linea, deve però ritrovare lo smalto di inizio stagione.

Balde: 6.5

Parte molto bene e le occasioni migliori la Lazio le crea con lui che colpisce anche la traversa. Cala nella ripresa soprattutto in precisione e pulizia tecnica.

D'Agostini: 5

Se è vero che gli arrivano pochi palloni, lui non gestisce bene quelli che ha disposizione. Ennesima chance sprecata… Dal 75' Sulejmani SV

La pagella di mister Sergio Pirozzi

Sergio Pirozzi - IPA

Voto: 5.5

La Lazio non si arrende e ci prova fino al 94', però l'impressione è che manchi brillantezza là davanti, servirà porre rimedio quanto prima per provare a centrare gli obiettivi stagionali.