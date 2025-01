Pedullà: “Casadei-Lazio? Ora lo scambio dei documenti. Sul difensore…”

Bisogna ripartire dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina: giovedì ci sarà il Braga in Europa League, in campionato invece, la Lazio affronterà il Cagliari in trasferta. Il mercato terminerà il 3 febbraio, la società è vigile: Casadei è il nome caldo in casa Lazio, ma si guarda anche al reparto difensivo. In questi minuti, Alfredo Pedullà ha dato un aggiornamento importante per quanto riguarda il centrocampista classe 2003 e ha parlato di un difensore che interessa alla Lazio.

Depositphotos

La Lazio è pronta a chiudere per Casadei

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la riunione di oggi è stata positiva per gli accordi definitivi. La Lazio ha alzato l’offerta di un milione: 13 milioni più 25% sulla futura rivendita. Il prestito è gratuito con obbligo di riscatto a condizioni semplicissime. Ora lo scambio dei documenti, ultimo passaggio in modo da permettere a Casadei di fare presto le visite.

La Lazio cerca un difensore

Sempre secondo quanto riportato da Pedullà, gli agenti e gli intermediari di Casadei sono gli stessi di Sylla, difensore ivoriano classe 2002 dello Strasburgo acquistato per oltre 20 milioni. C’è apertura al prestito, scavalcate le altre candidature, ma bisogna ancora lavorarci.

Tchaouna-Bologna? L‘aggiornamento di Pedullà

Oggi c’è stato un contatto diretto tra Lazio e Bologna, si discute sulla formula. Sullo sfondo, per la Lazio c’è Ngonge ma dipenderà dalle operazioni del Napoli (e anche il Verona spera).