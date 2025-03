Lazio, Lotito non si ferma: Durosinmi rimane la priorità del mercato

Dopo la sosta delle nazionali, l’ultima di questa stagione, non ci saranno più pause: fino alla fine la Lazio non si fermerà più e dovrà lavorare per perseguire gli obiettivi stagionali e rispondono ai numerosi impegni del proprio calendario, in campionato e in Europa League. La posta in palio è altissima: la squadra ricerca la qualificazione in Champions League che può arrivare in due modi: attraverso la classifica oppure tramite l’ambizioso obiettivo della vittoria dell’Europa Europa League.

La società lavora al mercato: Durosinmi

Aldilà degli obiettivi sul campo, la società lavora già al mercato e il primo obiettivo, anche tenendo conto dell’attuale infortunio di Castellanos, sarà l’acquisto di un altro centravanti. Come riporta il quotidiano Il Corriere dello Sport, la Lazio continua ad essere interessata al profilo di Durosinmi del Victoria Plzen: 22 anni, attaccante nigeriano già in ottica Nazionale. Viene valutato 10 milioni dal suo club e i biancocelesti proveranno a prenderlo con 8-9. C’è già stato un incontro con il manager del giocatore, ma i contatti continueranno fino a giugno quando si valuterà il futuro di Noslin e Tchaouna, c’è una, fin qui i profili più deludenti.

Altri rinnovi in vista

A giugno andranno valutate anche situazioni dei calciatori che sono già in squadra. Primo fra tutti, l’eventuale rinnovo di Pedro, stimato dalla società e desideroso lui stesso di rimanere a Roma. Andrà poi valutata la situazione di Vecino, centrocampista fondamentale per il gioco della Lazio e il cui contratto sarà presto in scadenza. Congelata la questione del rinnovo di Marusic, anche questa andrà ripresa e discussa, per non parlare poi di Mario Gila e tutto l’interesse che sta destando in Europa, soprattutto dopo la meritata qualificazione in Nazionale spagnola, la prima della sua carriera, ottenuta durante questa sosta.