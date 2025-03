Lazio, il rush finale nelle mani di Pedro: la questione del rinnovo

Dopo l’ultima sosta delle Nazionali, la Lazio si ritroverà a Formello con tutti gli elementi dell’organico e discuterà sul da farsi, sui numerosi impegni che la attendono in questi ultimi due mesi di campionato in questo rush finale di Europa League. La posta in palio è altissima su entrambi i fronti bisognerà lavorare molto per ottenere gli obiettivi preposti a inizio campionato.

Pedro, uno degli elementi da cui partire

Uno degli elementi da cui partire per questo lascio finale è proprio lo spagnolo Pedro. L’ultima immagine vincente della Lazio in campionato scatta dall’esultanza dell’attaccante dopo aver realizzato sul rigore il goal del successo contro il Milan. La Lazio deve ripartire da quell’espressione disinvolta e senza tensione per poter continuare a trionfare, a partire dalla partita contro l’Udinese di lunedì. L’esperienza di Pedro non scaturisce solo dai 37 anni ma anche soprattutto dai 25 titoli nella sua bacheca personale e le qualità del suo repertorio di gran classe lo hanno fatto diventare l’uomo in più nella stagione della squadra di baroni. I 10 goal (6 in campionati e 4 in Europa League) con la sua firma sono stati preziosissimi.

