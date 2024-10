Lazio, Baroni nel post: "Vittoria dedicata ai tifosi. Tchaouna l'ho dovuto sostituire per forza"

Nella serata di Europa League, la Lazio ha ottenuto una vittoria importante, battendo il Twente con un punteggio di 0-2. Questo risultato non solo rafforza le ambizioni della squadra biancoceleste nel torneo, ma evidenzia anche il lavoro svolto dal tecnico Mister Baroni. La partita ha subito una svolta decisiva all'11 minuto, quando, grazie all’intervento del VAR, il portiere del Twente, Lars Unnerstall, è stato espulso per un fallo su un attaccante laziale. Questa espulsione ha costretto la squadra olandese a riorganizzarsi, riducendo la loro capacità di attacco e lasciando il campo aperto agli assalti della Lazio.

Sfruttando l’uomo in più, la Lazio ha dominato il possesso palla e ha iniziato a creare occasioni da rete. Al 35' minuto, la pressione biancoceleste ha dato i suoi frutti: Pedro ha trovato la via del gol. La rete ha esaltato i tifosi e ha consolidato il vantaggio della squadra, dando maggiore sicurezza ai giocatori in campo. All'87' Isaksen ha messo fine ai giochi portando a casa i tre punti. La vittoria della Lazio è un chiaro segnale della crescita della squadra, che sta dimostrando di essere pronta per le sfide più impegnative. Con un attacco incisivo e una difesa robusta, la formazione di Mister Baroni si sta confermando come una seria contenditrice in Europa. I prossimi incontri saranno cruciali per consolidare questa posizione e proseguire il cammino verso la fase successiva del torneo.

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Mister Baroni ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni che evidenziano la fiducia che ha nei suoi giocatori e la determinazione nel proseguire il cammino in Europa.

IPA

Vittoria importante

“I ragazzi hanno fatto la prestazione che avevo chiesto, dovevamo fare qualcosa di straordinario e sono contento perchè questi sono campi e ambienti che ti aiutano a crescere dando spessore ai nostri giovani."

Su Gigot

“Sono contento di Samuel Gigot questo ragazzo dopo essere arrivato ha vissuto un momento brutto per via dell'infortunio. L'ho sostituito perché l'ho visto affaticato ma lui in realtà non voleva neanche uscire.”

Su Pedro

“Pedro oggi poteva fare 2-3 gol, va in campo perchè è straordinario come si allena e, attualmente, ha una condizione psicofisica top. Dele-Bashiru e Tchaouna hanno fatto un'ottima partita, li faremo crescere ancora perchè abbiamo bisogno anche di loro. Queste sono partite da chiudere subito e la squadra ha avuto un atteggiamento forte dimostrando la voglia di portare a casa i tre punti.”

Insulti rivolti a Tchaouna

“Sono in difficoltà a parlarne perché è una cosa vergognosa ma purtroppo avvengono ancora queste cose. Non era previsto il suo cambio ma, vedendolo nervoso, ho deciso di sostituirlo. Non era più lucido."

Vittoria dedicata ai tifosi

"Vittoria dedicata ai tifosi, ci è dispiaciuto per quanto accaduto ieri. La dedichiamo a chi è venuto fin qui e ai tifosi a casa. Quello che ho sempre detto è che si gioca per i tifosi perchè sono coloro che ci seguono ,che gioiscono, che soffrono, che ci sostengono ed è giusto così. Noi dobbiamo sempre emozionarli al di là del risultato.”

Outfit casual-sportivo

“Lo faccio per sembrare ancora più giovane. Va bene così!”