Algeria, Petkovic si presenta: "Qui l'atmosfera mi ricorda quella della Lazio nella capitale"

È il giorno della presentazione di Vladimir Petkovic sulla panchina dell'Algeria. L'ex tecnico della Lazio ha preso questo nuovo incarico come allenatore della Nazionale africana, il suo secondo dopo essere stato guida tecnica anche della Svizzera. In conferenza stampa, Petkovic ha fatto riferimento proprio al club biancocleeste, spiegando come l'atmosfera che si respira in nazionale gli ricordi quella di Roma ai tempi della Lazio. Lo riporta La Vague Verte