COPPA ITALIA | Lazio-Juventus, i numeri contro i bianconeri

Il 23 aprile 2024, la Lazio ospiterà la Juventus alle 21:00 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, partendo da un 2-0 dell'andata per la Juventus con gol di Chiesa e Vlahovic. Storicamente, nei match di Coppa Italia a Roma, la Lazio ha ottenuto 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Isaksen Kean

Le statistiche complessive in Coppa

Le statistiche complessive tra i due club mostrano 26 incontri diretti: Lazio e Juventus hanno vinto 8 volte ciascuno, con 10 vittorie per la Juventus, 8 pareggi, e un totale di 27 gol fatti dalla Lazio contro i 34 della Juventus. Le vittorie più significative in casa includono un 2-0 per la Lazio negli anni 1958 e 2004, e un 0-2 per la Juventus nel 1987.