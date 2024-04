Salernitana, recuperati due titolari in vista della Lazio

Salernitana: due recuperi in vista del match di venerdì con la Lazio

Memo Ochoa e Federico Fazio sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo i rispettivi infortuni. È questo ciò che si apprende dopo l’allenamento odierno svolto dai granata presso il centro sportivo Mary Rosy in vista di Lazio-Salernitana, gara che darà il via alla 32º giornata di Serie A TIM.

Buone notizie per Colantuono quindi, che per la trasferta dell’Olimpico di venerdì sera (20:45) potrà contare sul rientro di due veterani. Entrambi erano assenti dalla sconfitta di Cagliari. Il portiere messicano è da considerarsi a questo punto in ballottaggio con Costil, anche se il portiere francese rimane in leggero vantaggio. Discorso diverso per il difensore ex Roma, che rimane convocabile ma parte dietro nella gerarchie: in vantaggio ci sono Manolas (anche lui ex giallorosso) e il giovane italiano Pirola.

Gli indisponibili granata:

Restano indisponibili il centrocampista Kastanos, l’ex della partita Toma Basic, e l’attaccante senegalese Boulaye Dia per gli ormai noti problemi disciplinari che hanno caratterizzato in negativo questa sua seconda, e ultima, stagione in granata.