Giordano su Lotito: “I 100 milioni che dice di aver speso andavano investiti diversamente”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex bomber biancoceleste Bruno Giordano si è espresso negativamente sul calciomercato condotto da Lotito quest’estate, soprattutto alla luce del prestigioso secondo posto raggiunto nella scorsa stagione, che aveva portato nelle casse della società ingenti somme di denaro.

Il secondo posto della scorsa stagione, non può essere considerato come quello probabile del Milan in questa stagione. Noi abbiamo fatto una stagione al massimo delle nostre possibilità, ma non abbiamo calcolato il fatto che le altre abbiano mollato per giocare le coppe. Negli ultimi 15 anni non credo che nessuno sia arrivato secondo con 74 punti