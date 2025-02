Coppa Italia, Inter-Lazio: il comunicato sulla vendita dei biglietti

Questa sarà l'ultima settimana piena che avrà a disposizione Marco Baroni per lavorare con la sua squadra: martedì 25 febbraio ci sarà la sfida di Coppa Italia contro l'Inter, da lì fino alla sosta i biancocelesti torneranno a giocare ogni tre giorni. In questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha dato delle informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida contro l'Inter

Il comunicato della Lazio sulla vendita dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di oggi martedì 18 febbraio, saranno messi in vendita i tagliandi per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa Inter-Lazio, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Info e prezzi dei biglietti