La ripresa dei lavori a Formello, tre gli assenti: le ultime

La Lazio mette nel mirino il Venezia, gara in programma sabato alle 15:00, dopo il pareggio casalingo contro il Napoli che ha lasciato l'amaro in bocca da parecchi punti di vista. La squadra di Baroni è appaiata alla Juventus al quarto posto e sarà una battaglia serratissima fino alla fine della stagione con gli impegni a settimana che tra sette giorni torneranno tre.

Questa mattina, Baroni e lo staff tecnico hanno chiamato a raccolta i calciatori biancocelesti al Centro Sportivo di Formello.

L'allenamento

Solo lavoro atletico per i calciatori biancocelesti con lo staff tecnico che inizierà le prove tattiche presumibilmente a partire da domani preferendo per la giornata di oggi un lavoro prettamente di natura fisica.

Gli assenti ed il ritorno di Patric

Non si sono allenati gli infortunati: Castellanos, Vecino ed Hysaj; mentre Patric ha svolto l'intero allenamento insieme al gruppo squadra, un'ottima notizia per Baroni che ritrova il centrale spagnolo dopo un lungo stop. Pedro è stato gestito iniziando l'allenamento in gruppo per poi staccarsi e svolgere un differenziato e rientrare anzitempo negli spogliatoi.