Torino-Lazio, Romagnoli: "Sappiamo che è una partita fondamentale. Ora sono tutte decisive da qui alla fine"

Intervenuto nel pre partita id Torino-Lazio, il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli a presentato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

"Siamo consapevoli che è una partita fondamentale per noi. Dobbiamo pensare a partita per partita, la serata Champions è stata bella, dispiace per il Bologna perché era una gara importante per il nostro obiettivo però ora siamo qui, dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa i 3 punti. Grado di difficoltà? Tanto, loro sono una squadra veramente ostica, scorbutica quindi ci sarà da soffrire. Ora sono tutte decisive da qui alla fine".