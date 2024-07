Il Messaggero | La campagna abbonamenti della Lazio fatica a decollare: il dato

La campagna abbonamenti 2024/25 della Lazio, intitolata 'One faith, one passion', stenta sempre più a decollare. Iniziata con prelazione lo scorso lunedì 1 luglio alle ore 16, le vendite non stanno registrando un incremento significativo. Anzi, sembrano essere ferme. Secondo Il Messaggero, finora sono state vendute solo 3500 tessere, un numero nettamente inferiore rispetto alle 33mila della scorsa stagione. La recente protesta dei tifosi al Flaminio ha avuto un impatto significativo sulle vendite.