Greenwood sempre più vicino al Marsiglia: l'offerta ufficiale dei francesi

È destinata a terminare la telenovela di quest'estate che vedeva Mason Greenwood vicino alla Lazio: come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'esterno classe 2001 di proprietà del Manchester United è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia.

Marsiglia-Greenwood: i dettagli dell'offerta

Dopo un lungo testa a testa tra OM e Lazio per assicurarsi le prestazioni del talento di Bradford, sembra che i francesi abbiano trovato la quadra definitiva: sul piatto dei Red Devils, Les Olympiens hanno rilanciato mettendo 30 milioni di euro, oltre che ad una ricca percentuale sulla futura rivendita: il club di Manchester pretende almeno il 40/50%. Proprio in queste ore, i due club stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla percentuale, un aspetto che lo United considera importantissimo. La Lazio, che non si è mossa dopo l'offerta di 20 milioni nonostante una percentuale del 50% sulla futura rivendita, sembra a questo punto fuori dai giochi. La società biancoceleste, per l'ennesima volta, non riesce a sfondare il muro dei 20 milioni. Sfumato Greenwood, Lotito ora si metterà al lavoro per trattare un mister X considerato da lui stesso “dieci volte più forte dell'inglese”.

Il tweet di Fabrizio Romano: