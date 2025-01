Lazio, emergenza in panchina: giovedì 9 forfait per l’Europa, ma Noslin spera

Giovedì la Lazio tornerà in campo per il consueto appuntamento europeo, questa volta contro la Real Sociedad dopo ben più di un mese di stop di Europa League (l’ultimo match risale al 12 dicembre e alla vittoria in casa dell’Ajax). I biancocelesti sono pronti a riprendere quello che per ora è stato un cammino solo che è positivo, costellato di vittorie, grandi prestazioni e soltanto un pareggio (casalingo contro il Ludogodrets).

Con la Real Sociedad emergenza in panchina: in nove fuori

Il calendario della Lazio torna a farsi pieno anche in questo 2025. Il mister tenterà il tutto per tutto per continuare la corsa europea e mantenere il primo posto nella speciale classifica a 36 squadre di quest’anno che la Lazio ha quasi sempre dominato la capolista. Contro la Real Sociedad sarà una partita più complicata del previsto per due motivi: in primis, il club spagnolo ha raddrizzato una stagione iniziata con il piede sbagliato; oltretutto, i biancocelesti dovranno fare i conti, nuovamente, con gli infortunati e i fuori lista che non potranno aiutare la squadra e ridurranno sensibilmente il numero di uomini disponibili in panchina. Per giovedì, come riporta Il Messaggero, sono previsti nove forfait tra cui quelli dei lungodegenti Vecino, Patric e Lazzari ai quali si aggiungono gli squalificati Gigot e Pellegrini. In aggiunta, la Lazio non potrà contare in panchina su Castrovilli, Hysaj e Basic, così come sul nuovo arrivato Ibrahimović, poiché tutti fuori lista.

Continua nella prossima pagina