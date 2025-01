Lazio, la rinascita di Dia e la coppia con Castellanos: i numeri da record

La Lazio giovedì riprenderà il cammino in Europa League dopo l’ultimo europeo risalente al 12 dicembre e alla meravigliosa vittoria in casa dell’Ajax. Dopo qualche settimana difficile in casa Lazio, tra infortuni e squalificati, dove la squadra aveva collezionato due pareggi (casalinghi, contro l’Atlante e Como) e una brutta sconfitta nel derby, domenica gli uomini di Baroni hanno dimostrato di poter tornare quelli che sono stati nei mesi scorsi: una squadra brillante, coesa e determinata nel portare a casa il risultato. Così, allo stadio Marcantonio Bentegodi, sono arrivati tre goal, siglati da Gigot, Dia e Zaccagni, ma soprattutto è arrivata la prima vittoria del 2025.

Lazio, la rinascita di Dia e la coppia vincente con Castellanos

Forse non è un caso che il ritorno alla vittoria per la Lazio coincida con la rinascita di Dia, o meglio, con la sua migliore prestazione di quest’ultimo periodo. Per il senegalese è il secondo timbro consecutivo grazie al quale la squadra trova i tre punti e si riprende il quarto posto a +2 sulla Juve e a +6 sul Bologna (in attesa del recupero con l’Inter), ma anche a -4 dall’Atalanta attualmente terza. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, per adesso, Dia si sta rivelando l’invenzione più funzionale per la nuova Lazio di Baroni, soprattutto in coppia con l’argentino Castellanos. Le statistiche parlano chiaro: 8 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta su 10 gare (2,5 punti a match) con questa coppia schierata in campo. Nelle partite senza Taty e Dia si è registrato un’incredibile calo di rendimento: appena 4 successi, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. I due compagni di squadra insieme collezionano 20 reti con una media di due goal a partita.

Continua nella prossima pagina